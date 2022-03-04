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الجمعة 4 آذار 2022 ساعة 20:06

وقفات في صعدة للتنديد بجرائم العدوان وتدشينا لحملة 'إعصار اليمن'

وقفات في صعدة للتنديد بجرائم العدوان وتدشينا لحملة
وأكد المشاركون في الوقفات، استمرارهم في التحشيد والتعبئة ودعم الجبهات ورفدها بقوافل البذل والعطاء، بما يعزز من صمود المرابطين في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأشار محافظ صعدة محمد جابر عوض إلى دعم حملة إعصار اليمن التي دشنها رئيس المجلس السياسي الأعلى للتحشيد والاستنفار لمواجهة تصعيد العدوان ومرتزقته.

واعتبر الحملة من أولويات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني .. داعياً كافة أبناء المحافظة، إلى استمرار الصمود والثبات ودعم جبهات الدفاع عن الوطن.

وفي مديرية منبه، دشن عضوا اللجنة الرئاسية بالمحافظة عضوا مجلسي الشورى سلمان عوفان والنواب علي بن علي حسين المنبهي، اليوم حملة إعصار اليمن للتحشيد والتعبئة.

وفي وقفة نُظمت خلال التدشين، أكد أبناء مديرية منبه، جهوزيتهم لتقديم الدعم ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد، بما يعزز من الصمود في وجه العدوان.
رقم : 982005
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