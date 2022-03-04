بعد تفجير مسجد بباكستان.. الحكيم يدعو لتجفيف منابع الارهاب

وقال السيد الحكيم في بيان :"فجعنا بنبأ الإعتداء الإرهابي الذي طال مسجدا لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) في مدينة بيشاور غربي باكستان وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المصلين".



وأضاف "فيما ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الغادر ، فإننا نتقدم للشعب الباكستاني الصديق لا سيما ذوو الضحايا بأحر التعازي".



وحث السيد الحكيم "الدول المتضررة من آفة الإرهاب الظلامي على تجفيف منابعه ووأد مخططاته الاثيمة، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



وكان 56 شخصا على الأقل قد استشهد وأصيب 194 بجروح بانفجار ضخم وقع، الجمعة، في مسجد شيعي في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول في المستشفى.



ووقع الانفجار في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، على بعد حوالى 190 كلم غرب العاصمة إسلام أباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.



وقال زاهد خان "رأيت رجلا يطلق النار على عنصري شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد. وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا".



وأفاد الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا حصيلة الضحايا.



وأدى الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة فيما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.