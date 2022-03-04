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الجمعة 4 آذار 2022 ساعة 20:51

السيد السيستاني يصدر بيانا حول التفجير الارهابي لمسجد بيشاور

السيد السيستاني يصدر بيانا حول التفجير الارهابي لمسجد بيشاور
في ما يلي نص البيان الذي اصدره مكتب سماحة السيد السيستاني في النجف الاشرف

سم الله الرحمن الرحيم

(انا لله وانا اليه راجعون)

اخوتي واخواتي المؤمنين في مدينة بيشاور (اعزكم الله)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ان الحادث المفجع الذي وقع خلال صلاة جمعة اليوم الذي اسفر عن استشهاد عدد من المصلين الأبرياء واصابة العديد منهم بجروح يبعث على الأسف والاسى البالغين.

وبهذا الحادث الجلل أتقدم اليكم والى ذوي الضحايا بالتعازي الصادقة وادعو الباري تعالى ان يتغمد الشهداء في واسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

ان الحوزة العلمية في النجف الاشرف والمرجعية العليا للشيعة اذ تنددان بهذه الجريمة البشعة التي تستهدف وحدة المسلمين تدعوان الحكومة الباكستانية الى التصدي للظلم وجرائم الجماعات الإرهابية حماية للشعب الأعزل وان تعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة في هذا المجال والاتسمح بتعرض التجمعات الدينية لمثل هذه الهجمات العنيفة والوحشية التي ترتكبها الفرق الهمجية المتطرفة.

وأدعو الباري عزوجل بالرفعة والعزة للشعب الباكستاني الشريف.

۳۰ /رجب/ ۱۴۴۳ هـ

مكتب السيد السيستاني- النجف الاشرف
مصدر : وكالات
رقم : 982014
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