سجون الاحتلال تفرض عقوبات ضد أسرى من 'الجهاد الإسلامي'

وأفاد أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" في سجن "عوفر"، في رسالة وصلت لمؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، الجمعة، أن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، اقتحمت قبل يومين غرفة رقم (12) في قسم (22) التي فيها أسرى الحركة.



ونكّلت قوات الاحتلال بالأسرى، واعتدت عليهم، متذرعين بأن أحدهم من تلك الغرفة اعتدى على سجان بضربه بالعصا، وهو ما نفوه.



وذكرت الرسالة أن إدارة سجن "عوفر" نقلت جميع الأسرى الموجودين في غرفة (12) إلى الزنازين الانفرادية وهم: إبراهيم هاني صومان، ومحمد وحيد أبو مارية، ومالك عايش أبو مارية، ومحمود هيثم صليبي، وراشد بشار الزعاقيق، وعياد جمال الهريمي، وسعيد محمد علامي وعمر عماد الهريمي.