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السبت 5 آذار 2022 ساعة 01:10

عبداللهيان يبدي استعداده لزيارة فيينا لإعلان عن الاتفاق النووي

عبداللهيان يبدي استعداده لزيارة فيينا لإعلان عن الاتفاق النووي
وأوضح عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، جوزب بورل "نحن مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد لكن استعجال الجانب الغربي لا يمكن أن يمنع مراعاة خطوط إيران الحمراء".

وأضاف عبد اللهيان وفق ما نقلت عنه الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، "لابد من إعطاء إيران ضمانات اقتصادية مؤثرة قبل إعلان التوصل إلى الاتفاق في فيينا"، مبيناً "حينما توافق الأطراف الغربية بأخذ خطوطنا الحمراء المتبقية بنظر الاعتبار، أنا أيضاً سأكون على استعداد للتواجد في فيينا للإعلان عن الاتفاق".

وشدد وزير الخارجية الإيراني على أن "الضمانات الاقتصادية الفعالة" هي من بين البنود التي يجب أن يتضمنها الاتفاق النهائي في فيينا.

من جانبه، ذكر منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، جوزب بورل، "في رأينا، تم أخذ المطالب الرئيسية لإيران بعين الاعتبار في الاتفاقية المرتقبة، والمحادثات تسير على طريق التقدم والتوصل إلى نتيجة نهائية".

ونشرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إن كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني التقى ممثلي دول الترويكا الأوروبية في إطار مفاوضات فيينا النووية.

من جانبه، قال ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا في فيينا للصحفيين يوم الخميس إن المحادثات وصلت إلى مرحلة من غير المرجح أن تفشل فيها.

وتهدف المفاوضات النووية المباشرة التي دخلت في شهرها الحادي عشر إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب منتصف عام 2018.

وتجري المفاوضات بين إيران ومجموعة 4+1 وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا بالإضافة إلى رورسيا والصين، فيما تشارك الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة في تلك المفاوضات منذ أبريل/نيسان العام الماضي.

وإحدى القضايا المتبقية هي قضية المواد النووية التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أجزاء من إيران، والتي لم يتم الإبلاغ عن وجودها للوكالة.

وتقول الوكالة إنها اكتشفت آثارًا لليورانيوم المخصب في ثلاثة أجزاء مختلفة من البلاد، ولم تقدم إيران أبدًا إجابة مقنعة.

وتريد إيران إغلاق القضية في نفس وقت الاتفاق الجديد، لكن الدول الغربية تقول إن القضية لا علاقة لها بإحياء الاتفاق النووي.
رقم : 982049
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