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السبت 5 آذار 2022 ساعة 01:14

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران

المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل طهران
وقالت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، إن "غروسي وصل إلى طهران وكان في استقباله المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي".
ومن المقرر أن يجتمع غروسي يوم السبت مع نظيره الإيراني محمد إسلامي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وفقاً لتقارير صحفية إيرانية.
وقال غروسي قبل توجهه إلى طهران "سأتوجه الى طهران مساء اليوم للقاء المسؤولين الايرانيين غدا وبحث باقي القضايا العالقة، ونحن نمر في فترة زمنية حساسة لكن التوصل إلى نتيجة إيجابية بالنسبة للجميع أمر متاح".
في الأيام الأخيرة، شددت الأطراف في المحادثات مرارا على أن معظم الخلافات قد تم حلها وهي على وشك الاتفاق.
وفي الوقت نفسه، تصر إيران والولايات المتحدة على أنه في المراحل النهائية، لا تزال هناك خلافات، إذا لم يتم حلها، فلن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق نووي.
وإحدى القضايا المتبقية هي قضية المواد النووية التي اكتشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أجزاء من إيران، والتي لم يتم الإبلاغ عن وجودها للوكالة.

وتقول الوكالة إنها اكتشفت آثارًا لليورانيوم المخصب في ثلاثة أجزاء مختلفة من البلاد، ولم تقدم إيران أبدًا إجابة مقنعة.
وتريد إيران إغلاق القضية في نفس وقت الاتفاق الجديد، لكن الدول الغربية تقول إن القضية لا علاقة لها بإحياء الاتفاق النووي.
وخلال الجولة الأخيرة من المحادثات، غادر ممثلو ثلاث دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا النمسا يوم الجمعة وعادوا إلى عواصمهم للتشاور.
رقم : 982050
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