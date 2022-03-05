بوريل يتوقع التوصل إلى إتفاق في فيينا خلال اليومين المقبلين

وقال بوريل للصحفيين في بروكسل "آمل أن نتمكن من الوصول إلى نهاية الأسبوع".

ويستضيف الاتحاد الأوروبي محادثات فيينا التي بدأت قبل 11 شهرا.

وتحدث بوريل عبر الهاتف مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان صباح الجمعة.



وقال بوريل، وفقًا لتقرير صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية حول المحادثة، "من وجهة نظرنا تم أخذ المطالب الرئيسية للجمهورية الإسلامية في الاعتبار في الاتفاقية المقبلة".



كما التقى بوريل بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الجمعة. لكن حرب أوكرانيا كانت في قلب المحادثة بين الجانبين.



في الأيام الأخيرة، شددت الأطراف في المحادثات مرارا على أن معظم الخلافات قد تم حلها وهي على وشك الاتفاق.

