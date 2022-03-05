شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية

وقال شمخاني في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الحضور الفعال مع برنامج إيران في المحادثات الثنائية مع السعودية والتي يستضيفها العراق، ينبع من الاستراتيجية المبدئية الجمهورية الإسلامية في مجال التعاون والاحترام مع جيرانها على أساس المصالح المشتركة ومنفعة المنطقة".



وأكد الأدميرال علي شمخاني على أن العدو الأكبر للعالم الإسلامي والعربي هو الكيان الصهيوني، وقال "يجب أن لا ننسى أن الكيان الصهيوني هو العدو الأكبر للعالم الإسلامي والعربي".



وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قال الخميس المضاي، إن "إيران دولة جارة، وستبقى جارة للأبد، وليس بإمكاننا التخلص منها، وليس بإمكانهم التخلص منا، لذا فإنه من الأفضل أن نحل الأمور، وأن نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش".