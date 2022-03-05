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السبت 5 آذار 2022 ساعة 09:04

مجموعة السبع تدعو روسيا لوقف الهجمات في محيط المفاعلات النووية

مجموعة السبع تدعو روسيا لوقف الهجمات في محيط المفاعلات النووية
وقال بيان نشر الجمعة بعد مشاورات بين المجموعة في العاصمة البلجيكية بروكسل: “إن أي هجوم مسلح أو تهديد تتعرض له محطات الطاقة النووية المستخدمة للأغراض السلمية يشكل انتهاكا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

بالإضافة إلى الولايات المتحدة وألمانيا تضم مجموعة السبع أيضا كلا من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا واليابان.

وتتولى قيادة المجموعة حاليا ألمانيا وتمثلها وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك (حزب الخضر).

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية من داخل مجمع سكني للتدريب ليلة أمس أن حريقا اندلع في موقع محطة الطاقة النووية قرب مدينة زابوريجيا الأوكرانية بعد سيطرة القوات الروسية عليها.

وأكدت الهيئة الأوكرانية المشرفة على المحطة ووزارة الدفاع الروسية كما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لاحق أنه لم يتم قياس أي إشعاع متزايد في المنطقة.

ويقول بيان مجموعة السبع إن الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بشأن إنشاء ممرات إنسانية في المناطق التي عانت بشكل خاص هو خطوة أولى مهمة.

وأضاف البيان: “يجب تنفيذ ذلك بشكل موثوق وسريع”.

وأوضح البيان أن مقترفي جرائم الحرب من خلال استخدام الأسلحة ضد المدنيين بدون تمييز سيتعرضون للمساءلة.

كما التزمت مجموعة الدول السبع الكبرى يتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية لأوكرانيا مع تفاقم محنة السكان بسبب العدوان الروسي.

وكانت مجموعة السبع أعلنت عن فرض مزيد من العقوبات الصارمة على روسيا – وما يزال من غير الواضح ما هي هذه العقوبات.
مصدر : وكالات
رقم : 982082
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