ادانة ايرانية عراقية لتفجير بيشاور الارهابي

وافاد مصدر أن آية الله نوري همداني ان سماحته وجه رسالة تعزية جاء فيها: ان النبأ المؤسف للتفجير في مراسم صلاة الجمعة في بيشاور بباكستان قد آلم قلوب الشعوب الحرة في العالم. هذه الجريمة الرهيبة كشفت مرة اخرى عن وجه المستكبرين وصنائع الاستكبار.



واضاف: انني اذ اندد بهذا العمل اللاانساني، اعبّر عن مشاعر العزاء والمواساة مع الشعب الباكستاني العزيز وآمل بان يتمكن في ظل الوحدة والتضامن من احباط مخططات العدو الرامية الى اثارة التفرقة بين المسلمين.



واعرب المرجع الديني نوري همداني عن ثقته بان هذه الدماء المراقة بلا وجه حق ستقوض سريعا اسس جور وظلم الظالمين، داعيا الباري تعالى بالدرجات العلى لشهداء الحادث والشفاء العاجل للجرحى.



من جانبه اعتبر المتحدث باسم الحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية علي بهادري جهرمي، جريمة التفجير الارهابية التي طالت مسجدا للمسلمين الشيعة في بيشاور بباكستان، دليلا على مزاعم الغرب الفارغة حول حقوق الانسان.



وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له على تويتر مساء الجمعة: في هذه الايام التي تتزين فيها عناوین كل وسائل الاعلام في العالم بشعارات السلام ومناهضة الحرب والعنف، تضرج 56 من المسلمين الشيعة المظلومين الباكستانيين بدمائهم في ظل صمت اعلامي ثقيل.



واضاف: ان جمعة بيشاور الدموية دليل على مزاعم الغرب الفارغة حول حقوق الانسان.





وإلى العراق فقد ادان مكتب المرجع الديني في العراق السيد علي السيستاني الاعتداء الارهابي الذي طال مسجداً لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى خلال أدائهم صلاة الجمعة.



من جهته أعرب رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، عن أدانته للاعتداء الارهابي الذي طال مسجداً للشيعة في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان وأسفر عن عشرات من الشهداء والجرحى خلال أدائهم صلاة الجمعة.



وقال السيد الحكيم في بيان :"فجعنا بنبأ الإعتداء الإرهابي الذي طال مسجدا لأتباع أهل البيت (عليهم السلام) في مدينة بيشاور غربي باكستان وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المصلين".



وأضاف "فيما ندين ونستنكر هذا العمل الإجرامي الغادر ، فإننا نتقدم للشعب الباكستاني الصديق لا سيما ذوو الضحايا بأحر التعازي".



وحث السيد الحكيم "الدول المتضررة من آفة الإرهاب الظلامي على تجفيف منابعه ووأد مخططاته الاثيمة، الرحمة والخلود للشهداء والشفاء العاجل للجرحى، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



وبدوره أستنكر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، تفجير مسجد في باكستان.



وقال الحلبوسي في تغريدة له: "نستنكر استهداف عباد الله المصلين بتفجير مسجد(كوتشا ريسالدار) بمدينة بيشاور الباكستانية".



وأضاف: "الخزي والعار للمجرمين الإرهابيين اعداء الدين والانسانية".



وكان 56 شخصا على الأقل قد استشهد وأصيب 194 بجروح بانفجار ضخم وقع، الجمعة، في مسجد شيعي في مدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وفق ما أفاد مسؤول في المستشفى.



ووقع الانفجار في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، على بعد حوالى 190 كلم غرب العاصمة إسلام أباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.



وقال زاهد خان "رأيت رجلا يطلق النار على عنصري شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد. وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا".



وأفاد الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكدا حصيلة الضحايا.



وأدى الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة فيما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.



وفي سياق متصل أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف الجمعة مسجد كوتشا ريسالدار في باكستان، وأسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا.



قالت وسائل إعلام تابعة للتنظيم إن العملية نفذها أحد عناصر "داعش" ونشرت صورته.



وجاء في البيان أن المسلح "اقتحم معبدا للشيعة في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، بعد إطلاقه النار على عنصرين من الشرطة الباكستانية كانا يحرسان المعبد، ما أدى لمقتل أحدهما وإصابة الآخر... وفجر حزاما ناسفا شديد الانفجار".



وقال الناطق باسم مستشفى "ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان، إن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل 56 شخصا وإصابة 194 آخرين بجروح، بينهم 50 حالاتهم حرجة.



وسبق أن أوضح قائد شرطة بيشاور محمد إعجاز خان، أن العنف بدأ عندما فتح مسلحان النار على الشرطة خارج المسجد في مدينة بيشاور القديمة، وقتل مهاجم وشرطي في الاشتباك وأصيب رجل أمن آخر، ثم ركض المهاجم الآخر إلى داخل المسجد ورمى قنبلة على المصلين.





