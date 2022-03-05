كييف: اتفقنا مع موسكو على أن تكون المفاوضات مغلقة

وتستعد أوكرانيا لجولة جديدة من المفاوضات مع موسكو يومي غد أو بعد غد، وفق ما أفاد أحد ممثلي كييف.



وقال المستشار الرئاسي الأوكراني ميخائيل بودولياك: "قد تعقد الجولة الثالثة غدا السبت أو بعد غد... نحن على تواصل مستمر".