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السبت 5 آذار 2022 ساعة 12:28
حرس الثورة يكشف عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة
وتضم هاتان القاعدتان منظومات صواريخ أرض - أرض بمعدات متطورة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية تخترق شبكات رادار ودفاعات العدو.
وهذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض.
مصدر :
نقلا عن العالم
رقم :
982141
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