عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة

إيران (إسلام تايمز) - أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، عن إزاحة الستار عن مدينة للطائرات المسيرة وأخرى للصواريخ وذلك بحضور القائد العام لقوات الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، وقائد قوات القوة الجوية بالحرس العميد أمير علي حاجي زاده.