أبو الغيط يعلق على التطورات الأخيرة في الانتخابات الليبية

وأفاد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة بأن "الأمين العام أحمد أبو الغيط يناشد مجددا جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقا لرغبة الناخبين الليبيين".



ونقل المصدر عن الأمين العام "تشديده على أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعددت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وجدت من أجلها".



وأشار المصدر في هذا الخصوص إلى "أهمية العمل علي تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء"، مؤكدا على "استعداد الجامعة الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة".