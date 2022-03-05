الخارجية العراقية تدين الهجوم الإرهابيّ على مسجد بيشاور

وذكرت الخارجية العراقية في بيان، أنه "ندين الهجوم الإرهابيّ على مسجد كوتشه رسالدار في مدينة بيشاور الباكستانيّة، ونعرِبُ عن تعازينها ومواساتنا لأسر الضحايا، وتضامننا مع حكومة باكستان بوجه كل محاولات العبث بأمنها واستقرارها، والتي تقوم بها الجماعات الإرهابيّة والتكفيريّة المتطرفة".



وأكد البيان أن استهداف المصلين الأبرياء في المساجد دليل واضح على "بشاعة الفكر الذي تحمله هذه الجماعات، مما يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق لمواجهة ما يهدد الأمن الجماعيّ للدول".



هذا وتعهد المسؤولون في باكستان بمطاردة واعتقال العقول المدبرة لهجوم دموي على مسجد بمدينة بيشاور أمس، والذي تبنته جماعة تابعة لـ"داعش" حيث أسفر الهجوم عن مقتل 57 شخصا وإصابة قرابة 200.



وقال وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، في بيان إنه "تم تشكيل ثلاث فرق تحقيق لدراسة الأدلة الجنائية ولقطات كاميرات المراقبة لتعقب منظمي الهجوم".



يذكر ان تفجيرا ارهابيا استهدف صلاة الجمعة في مسجدا في بيشاور بباكستان يوم امس ما ادى الى استشهاد 56 شخصا واصابة 194 آخرين حالة بعضهم حرجة.