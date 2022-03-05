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السبت 5 آذار 2022 ساعة 16:54

بوتين: العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا

بوتين: العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا
وجاء تصريح بوتين خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت".

وقال بوتين: ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف الناتو.

وأضاف بوتين: استمرت سلطات كييف في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي.

وقال بوتين: الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا.

وأكد الرئيس الروسي: وضعنا قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا.

وأشار بوتين الى أن العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا.

وقال بوتين: فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا.

وأكد بوتين: نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوتين: لا نخطط لفرض الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في روسيا.
مصدر : وكالات
رقم : 982184
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