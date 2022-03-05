بوتين: العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا

وجاء تصريح بوتين خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت".
وقال بوتين: ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف الناتو.
وأضاف بوتين: استمرت سلطات كييف في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي.
وقال بوتين: الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا.
وأكد الرئيس الروسي: وضعنا قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا.
وأشار بوتين الى أن العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا.
وقال بوتين: فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا.
وأكد بوتين: نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.
وقال بوتين: لا نخطط لفرض الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في روسيا.