لافروف: النظام الأوكراني يعمد إلى احتجاز الأجانب والمدنيين كرهائن

وأضاف لافروف: "الانطباع هو أن النظام الأوكراني يعمد إلى احتجاز الأجانب والمدنيين كرهائن".



وتابع قائلا: "هناك معلومات تفيد بأن سلطات خيرسون رفضت قبول مساعدات إنسانية من روسيا، وهذا مشابه لأساليب نظام كييف".



ولفت لافروف إلى أن الجيش الروسي فعل كل ما في وسعه لضمان عمل الممرات الإنسانية في أوكرانيا.



ونوه الوزير بأن القوات المسلحة الروسية على استعداد للمساعدة في إجلاء الطلاب الأجانب من خاركوف، لكن الجانب الأوكراني منع ذلك.



ولفت وزير الخارجية إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أبدت روسيا استعدادها لتوفير ممرات إنسانية.



وزارة الدفاع الروسية: "المتطرفون" الأوكرانيون لايسمحون للمدنيين بالخروج



من جهتها أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه لا يسمح للمدنيين بالخروج من ماريوبول وفولنوفاخا من قبل القوميين المتطرفيين الأوكرانيين.



وقال رئيس مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزراة الدفاع، العقيد ميخائيل ميزينتسيف، إن "أيا من السكان من ماريوبول وفولنوفاخا لم يصل إلى الممرات الإنسانية بعد إعلان الهدنة، ولم يتم إطلاق سراحهم من قبل القوميين".