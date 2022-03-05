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السبت 5 آذار 2022 ساعة 17:01

الصحة الایرانية تعلن عن تسجيل 154 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الایرانية تعلن عن تسجيل 154 حالة وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم السبت، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 137 الفا و747 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل4 الاف و89 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و84 الفا و306 اشخاص.

وأضافت أن 3آلاف و 983 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و719 الفا و4 اشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 47 مليونا و647 الفا و542 شخصا خضع حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 982188
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