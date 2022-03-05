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السبت 5 آذار 2022 ساعة 17:06

الشيخ دعموش: أمريكا تريد تغيير هوية لبنان المقاوم

الشيخ دعموش: أمريكا تريد تغيير هوية لبنان المقاوم
وفي كلمة له خلال لقاء حواري نظمته جمعية مراكز الامام الخميني الثقافية والهيئات النسائية في حزب الله في المنطقة الأولى في حسينية شهداء بلدة دير قانون النهر، رأى الشيخ دعموش أن الأعداء سخروا كل امكاناتهم الاعلامية والسياسية من أجل تشويه صورة حزب الله وتحشيد اللبنانيين ضد المقاومة ولكنهم فشلوا، وأذهلهم حزب الله في مجال مواجهة الحرب الاقتصادية وحجم الخدمات التي قدمها للناس في مجال الغذاء والصحة والمازوت للتخفيف من معاناة الناس.

ولفت إلى أن أميركا تريد تغيير هوية لبنان المقاوم والعودة بلبنان الى مرحلة الضعف والعجز حتى تحكم السيطرة والهيمنة عليه، ولذلك هي تضغط على اللبنانيين وتخنقهم وتجوعهم من أجل أن يستسلموا لها وينفذوا شروطها وإملاءاتها وتدعم جماعاتها في الانتخابات من أجل تغيير صورة لبنان المقاوم والقوي والعزيز.

وقال نحن في حزب الله نريد لبنان القوي المستقل السيد الحر الذي لا يرتهن للخارج والذي تصان فيه حرية التعبير كما كان دائما، وليس لبنان الذي تقمع فيه الحريات وتسد فيه الأفواه، معتبرا ان لبنان ليس السعودية والامارات اللتين لا تتحملان اي صوت معارض أو رأي مخالف.

وأكد أن كل محاولات اميركا وحلفائها لتغيير صورة لبنان المقاوم ستصطدم بوعي وثبات والتزام شعبنا بالمقاومة وستسقط وتفشل.
رقم : 982192
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