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السبت 5 آذار 2022 ساعة 17:34

أوليانوف: المفاوضون الإيرانيون يقاتلون كالأسود في فيينا

أوليانوف: المفاوضون الإيرانيون يقاتلون كالأسود في فيينا
وقال أوليانوف "اعضاء الفريق الإيراني المفاوض في فيينا يقاتلون كالأسود من أجل مصالح بلادهم العليا وهذه حقيقة .. اطراف المفاوضات النووية اتفقت بشكل غير رسمي على نص الاتفاق، لكن لابد من التوصل الى حل حول عدة نقاط فيها".

وأضاف "تحاول كل من إيران وروسيا والصين وأميركا وضع اللمسات الأخيرة على القضايا المهمة و ستستمر المفاوضات ولكن بدرجة أقل و بتشكيلات مختلفة نتيجة مغادرة ممثلي الترويكا الأوروبية المفاوضات لفترة قصيرة من الزمن".

وأشار مندوب روسيا في محادثات فيينا "نحن بحاجة إلى حل القضايا المتبقية والتي الكثير منها يتم في سياق المفاوضات الثنائية وليس مفاوضات متعددة الأطراف"، مبيناً إن "القضايا المتبقية مهمة ولكنها صغيرة مقارنة بما تم إنجازه حتى الآن".

وتابع "أعتقد أن النص الأساسي للاتفاق قد تم الاتفاق عليه بشكل غير رسمي، ولكن لا تزال هناك بعض القضايا بما في ذلك تلك التي تهم الوفد الإيراني"، مشدداً "لقد قلت لزملائي الغربيين مراراً وتكراراً أنه لا توجد هنا جبهة واحدة ضد إيران وأؤكد أنه إذا كانت هناك جبهة فإن روسيا والصين خارجها".
مصدر : وكالات
رقم : 982196
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