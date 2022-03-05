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السبت 5 آذار 2022 ساعة 18:36

إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي

إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
وقال عبد اللهيان في مقابلة مع الوكالة الرسمية الإيرانية إن "التصريحات الأخيرة للمسؤول السعودي رفيع المستوى كأساس لإظهار رغبة الرياض الجديدة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام، ونحن نرحب بها".

وأشار عبد اللهيان إلى أن "علاقات إيران مع المملكة العربية السعودية ليست قائمة على أساس قرار الرياض بقطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد"، مبيناً "لكن هذه العلاقات كانت شبه ثابتة في السنوات السابقة ورافقتها دعوة إيران لتحسين العلاقات".

وأكد عبد اللهيان وجود خلافات بين طهران والرياض في وجهات النظر بشأن بعض قضايا المنطقة، لكن قال "إدارة هذه الخلافات من قبل الطرفين يمكن أن يخدم مصالح الشعبين وكذلك الدول الشقيقة والصديقة".

وتابع: "أجرينا أربع جولات من المحادثات مع السعودية العام الماضي، وخلقت هذه المحادثات أجواء جيدة وحققت نتائج وإن كانت صغيرة، ويسعدنا أن المملكة العربية السعودية سلكت طريق الحوار، واستمرار هذا الرأي يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، لأن تحسين العلاقات والتعاون هو في مصلحة البلدين".

أزمة اليمن حلها سياسي

وبشأن الأزمة اليمنية قال: "من الواضح أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة اليمنية، واليمن ملك لكل اليمنيين"، مشيراً إلى أن "أزمة اليمن تتطلب حلاً سياسياً قائمًا على الحوار اليمني اليمني بعيدًا عن التدخلات الخارجية".

وفي الخميس الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن "إيران جارة للأبد وليس بإمكاننا التخلص منهم وليس بإمكانهم التخلص منا ومن الأفضل أن نحل الأمور مع إيران وأن نبحث عن سبل لنتمكن من التعايش".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك"، الأمريكية إن "المملكة العربية السعودية أجرت مناقشات مع إيران خلال الأشهر الأربعة الماضية".

وفي يناير/ كانون الثاني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن جولة جديدة من المفاوضات بين بلاده والسعودية في العراق مدرجة على جدول الأعمال.

وبدأت العام الماضي مفاوضات بين مسؤولين سعوديين وإيرانيين في بغداد بوساطة من الحكومة العراقية.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت طهران إن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين وصلوا إلى مدينة جدة السعودية لتمثيل إيران في منظمة التعاون الإسلامي.
رقم : 982207
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