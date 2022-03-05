الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 آذار 2022 ساعة 20:00

بوتين يؤكد على شروطه لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا

بوتين يؤكد على شروطه لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا
ولا يرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حاليا ما يستدعي فرض الأحكام العرفية في بلاده.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بوتين قوله اليوم السبت إن مثل هذا الوضع يتطلب عدوانا خارجيا، أو قتالا في مناطق محددة.

وأضاف الرئيس: “لكن ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يحدث”، مضيفا أنه لا يعتزم إعلان حالة طوارئ.

وبدد بوتين بذلك مخاوف العديد من الروس، بعد أن غادر كثيرون البلاد بالفعل.

وأكد بوتين مجددا شروطه لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال: “مقترحاتنا مطروحة على طاولة مجموعة من المفاوضين من كييف. نأمل أن يردوا عليها على نحو إيجابي”.

وأوضح بوتين أن أهم مطلب هو نزع السلاح من أوكرانيا، وقال: “نحتاج أن نعرف بوضوح نوعية الأسلحة ومكانها ومن يسيطر عليها”، مضيفا أنه تُجرى حاليا مناقشة خيارات مختلفة مع الوفد الأوكراني.

وذكر بوتين أن “تدمير البنية التحتية العسكرية” في أوكرانيا “كجزء من العملية (…) قد اكتمل عمليا”، وأشار إلى مستودعات أسلحة وذخائر.

وقال الرئيس الروسي إن العقوبات التي فرضها الغرب على بلاده أشبه بإعلان حرب، ودافع عن غزو أوكرانيا قائلا إن موسكو في حاجة للدفاع عن الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا وكذلك المصالح الروسية.

وذكر أثناء حديث مع مضيفات طيران بثه التلفزيون الرسمي أن روسيا تريد “نزع سلاح” أوكرانيا و”التخلص من النزعة النازية” بها، مضيفا أنه يتعين أن يكون لأوكرانيا وضع محايد.
مصدر : وكالات
رقم : 982225
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
5 آذار 2022
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
5 آذار 2022
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
5 آذار 2022
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
4 آذار 2022
دور البيت الابيض في حروب اليمن خلال السنوات الماضية
دور البيت الابيض في حروب اليمن خلال السنوات الماضية
4 آذار 2022
ما هي دوافع المغرب للحديث عن مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟
ما هي دوافع المغرب للحديث عن مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟
4 آذار 2022
من حاول اغتيال خضر عدنان ولماذا؟
من حاول اغتيال خضر عدنان ولماذا؟
4 آذار 2022
الأزمة الأوكرانية... لماذا يحاول الکيان الإسرائيلي تقديم نفسه كوسيط؟
الأزمة الأوكرانية... لماذا يحاول الکيان الإسرائيلي تقديم نفسه كوسيط؟
4 آذار 2022
التوازن فوق حبل في ريح عاصف
التوازن فوق حبل في ريح عاصف
3 آذار 2022
شمخاني يحذر أمريكا من عدم التوصل إلى إتفاق في فيينا
شمخاني يحذر أمريكا من عدم التوصل إلى إتفاق في فيينا
3 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
دور البيت الابيض في حروب اليمن خلال السنوات الماضية
ما هي دوافع المغرب للحديث عن مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟