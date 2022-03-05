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السبت 5 آذار 2022 ساعة 20:15
قوات الاحتلال تعتقل شابين فلسطينيين بالقدس
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين يوسف صلاح وعلي العباسي، من حي باب المغاربة في البلدة، واقتادتهما للتحقيق.
مصدر :
وكالات
رقم :
982227
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