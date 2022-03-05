جلالي: ثمّة احتمال نشوب حرب سيبرانية عالمية أثناء الصراع بين روسيا وأوكرانيا

وقال العميد غلام رضا جلالي، خلال لقائه اليوم السبت حشدا من الاساتذة الجامعيين والنخبة في اصفهان /وسط ايران/ في الاشارة الى التطورات الجارية في المنطقة والعالم: النقطة المهمة للغاية هي أن هناك إمكانية لنشوب حرب إلكترونية عالمية أثناء الصراع بين روسيا وأوكرانيا.



وأضاف: حين يعجز الأميركيون عن دخول الساحة العسكرية وتحويل نهجهم إلى العدوان الاقتصادي ، فإن المجالات التي يمكنهم خوضها هو عالم الإنترنت وشنّ هجوم إلكتروني.



وتابع: بمعنى أننا نشهد حربين إحداهما اقتصادية والاخرى حديثة بين أوروبا وأميركا من جهة وروسيا من جهة اخرى وهي السيبرانية التي تستخدم فيها كافة القدرات الغربية والأمريكية ضد روسيا في مختلف المجالات ، التي هي بطبيعة الحال ستشكل جبهة جديدة.



ولفت الى ان البادئين بالحرب السيبرانية كانوا مجهولي الهوية سابقاً الا ان الغربيين أعلنوا بأنفسهم أنهم سيشنّون هذه الحرب.



وعدّ الإستراتيجية النهائية للأميركيين تتمثل في تحديد أوكرانيا باعتبارها ساحة المعركة الرئيسية وتحويل ساحة المعركة إلى حرب شوارع من أجل صنع مستنقع لفرض الحصار على روسيا ولا تكون قادرة على اجتيازه بسهولة.