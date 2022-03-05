الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 آذار 2022 ساعة 20:48

جيش ميانمار يسحب الجنسية من كبار زعماء المعارضة

جيش ميانمار يسحب الجنسية من كبار زعماء المعارضة
وقال الإعلان الذي بثه تلفزيون "إم آر تي في" الحكومي إن "11 من قادة المعارضة للحكم العسكري تم إنهاء جنسياتهم لأنهم فروا من البلاد وأضروا بالمصلحة الوطنية".

واستهدف الإعلان ثمانية أعضاء من حكومة الظل "حكومة الوحدة الوطنية" التي تعتبر نفسها السلطة الحاكمة الشرعية في البلاد، وثلاثة نشطاء بارزين.

وتم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من قبل نواب منتخبين منعوا من شغل مقاعدهم عندما استولى الجيش على السلطة في فبراير من العام الماضي، وأطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية. وأدت مقاومة الانقلاب الآن إلى ما وصفه بعض خبراء الأمم المتحدة بأنها "حرب أهلية".

ورد عضوان من مجلس وزراء "حكومة الوحدة الوطنية" ورد ذكرهما في الإعلان على "تويتر" اليوم السبت.

وقالت أونغ ميو مين، وزيرة حقوق الإنسان، إن "الإعلان غير قانوني لأن المجلس العسكري ليس الحكومة الشرعية".

وأضافت "سحب جنسية أعضاء مجلس الوزراء من قبل المجلس العسكري الإرهابي ما هو إلا مزحة لا شيء يمكن أن يوقف حبنا لبلدنا".

وكتب وزير خارجية حكومة الظل، زين مار أونغ: "لمجرد أن الانقلابيين يتظاهرون بأنهم حكومة ويجردونني من جنسيتي لا يقلل ذلك من حبي لميانمار، ليس لديهم الحق في تجريد الناس من الجنسية".

ووجهت تهم "الخيانة العظمى" لأعضاء مجلس الوزراء الثمانية الآخرين الذين وردت أسماؤهم في إعلان الجيش، وهي التهم التي قد يعاقب عليها بالإعدام.
مصدر : وكالات
رقم : 982234
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
5 آذار 2022
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
5 آذار 2022
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
5 آذار 2022
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
4 آذار 2022
دور البيت الابيض في حروب اليمن خلال السنوات الماضية
دور البيت الابيض في حروب اليمن خلال السنوات الماضية
4 آذار 2022
ما هي دوافع المغرب للحديث عن مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟
ما هي دوافع المغرب للحديث عن مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟
4 آذار 2022
من حاول اغتيال خضر عدنان ولماذا؟
من حاول اغتيال خضر عدنان ولماذا؟
4 آذار 2022
الأزمة الأوكرانية... لماذا يحاول الکيان الإسرائيلي تقديم نفسه كوسيط؟
الأزمة الأوكرانية... لماذا يحاول الکيان الإسرائيلي تقديم نفسه كوسيط؟
4 آذار 2022
التوازن فوق حبل في ريح عاصف
التوازن فوق حبل في ريح عاصف
3 آذار 2022
شمخاني يحذر أمريكا من عدم التوصل إلى إتفاق في فيينا
شمخاني يحذر أمريكا من عدم التوصل إلى إتفاق في فيينا
3 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
دور البيت الابيض في حروب اليمن خلال السنوات الماضية
ما هي دوافع المغرب للحديث عن مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟