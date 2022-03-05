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السبت 5 آذار 2022 ساعة 20:57

تفجير بيشاور الارهابي بأول تعليق ل لبنان

تفجير بيشاور الارهابي بأول تعليق ل لبنان
وقال حزب الله في بيان له “إذ ندين بأشد العبارات هذه الجريمة المروعة، نجدد دعوتنا إلى كل الهيئات والمرجعيات والمؤسسات الدينية للقيام بدورها في رفض هذا الفكر الضال وكشف زيفه ومحاربته”.

ودعا حزب الله “السلطات الباكستانية إلى ملاحقة الارهابيين الذين يقفون وراء هذه الهجمات وإنزال أشد العقوبات بحقهم والى اتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة لحماية دور العبادة والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم”.

وتقدم حزب الله من ذوي الشهداء بأحر التعازي، وسأل “الله الشفاء السريع للجرحى وللشعب الباكستاني الأمن والسلام”.

من جانبها استنكرت حركة “التوحيد الاسلامي” في بيان، “التفجير الإرهابي الذي طاول مسجد كوتشا ريسالدار في مدينة بيشاور الباكستانية”، معتبرة أن “الأيادي الصهيونية بارزة في استهداف المساجد، لزرع الفتن وتأجيجها بين المسلمين”.

وشددت على أن “استهداف المصلين الآمنين عمل إرهابي بأياد تكفيرية لن يصل الى مبتغاه، أمام الوعي والوحدة الكفيلتين بفضح هذا الفكر المتخلف”. ودعت المجتمع الباكستاني، والمجتمعات العربية والإسلامية، إلى “نبذ الفكر المتشدد”.

من جهتها ندّدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان بشدة بالتفجير الانتحاري الآثم الذي استهدف مسجداً في مدينة بيشاور الباكستانية، وأدى إلى سقوط حولي ستين شهيداً و200 جريح من المصلين.

وحمّلت الجبهة، في بيان اليوم السبت، مسؤولية هذا التفجير لمجرمي الفكر الداعشي التكفيري الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لافتة إلى أنّ “هذه الجرائم الدموية الرهيبة تصبّ في خدمة أعداء الإسلام وخصوصاً أمريكا والعدو الصهيوني الحاقد”.

ودعت الجبهة “جميع الشعوب العربية والاسلامية وجميع العلماء والمشايخ والمفكّرين المسلمين وأصحاب النهج الاسلامي المعتدل بالتصدي لهذه الأفكار البعيدة عن ديننا وشريعتنا وقيمنا وأخلاقنا والبعيدة عن صراطنا المستقيم وسنة حبيبنا المصطفى الذي جاء بهذا الدين الحنيف المتين من لدن حكيم”.

وأشارت الجبهة إلى أنّ هذه الجرائم الإرهابية التكفيرية لن تكون سبباً في نقل صورة سيئة عن الاسلام والمسلمين لأن هذه الفئة والشرذمة المارقة لا تمت إلى الدين بصلة وهي منبوذة من جميع المذاهب الاسلامية على حدّ سواء.

وأكدت الجبهة أنّ أعداء الدين الحنيف يستغلون هذه الجرائم الدنيئة ويصوّبون سامهم المسمومة على الدين الاسلامي لنقل الصورة المشوّهة عنه وعن المسلمين، إلا أنّ مخططاتهم ومؤامراتهم ستبوء بالفشل الذريع لأنّ الله تكفل في حفظ دينه وفي الدفاع عن المؤمنين.

بدوره استنكر رئيس المكتب السياسي لحركة أمل جميل حايك في كلمة له أثناء ندوة بذكرى الشهداء القادة في بلدة معركة، “التفجير الارهابي الذي استهدف المؤمنين في أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية”، داعيا إلى “ضرورة التيقظ وعدم الانجرار وراء المخططات الفتنوية وضرورة ضرب أوكار الارهاب في هذا الظرف العصيب الذي يمر به العالم عامة والعالم الاسلامي خاصة، وإلى الوحدة في مواجهة التحديات”.

ودانت حركة الأمة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مؤمنين في أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية، داعية المرجعيات الدينية الى “القيام بدورها في نشر الوعي وكشف حقيقة هذا الإرهاب التكفيري الإجرامي الذي يصب في مصلحة أعداء الأمة والشعوب الإسلامية”، مناشدة السلطات الباكستانية “ملاحقة الجماعات التكفيرية والإرهابية وإنزال أشد العقوبات بحقهم”.
رقم : 982241
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