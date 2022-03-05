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السبت 5 آذار 2022 ساعة 21:57

اللواء باقري: فقط الاعداء المتضررون هم من يقلبون حقيقة خدمات الحرس الثوري

اللواء باقري: فقط الاعداء المتضررون هم من يقلبون حقيقة خدمات الحرس الثوري
وفي بيان له بمناسبة الثالث من شهر شعبان المعظم، ذكرى ولادة الامام الحسين عليه السلام، ويوم الحرس، قدم اللواء محمد باقري التهنئة بولادة سيد الشهداء وقائد الاحرار الامام الحسين عليه السلام، والذي أطلق عليه الامام الخميني (رض) يوم الحرس، الى جميع منتسبي حرس الثورة الاسلامية، والذين سجل اسمهم بحق في زمرة المدافعين الحقيقيين عن الاسلام والولاية والثورة. وسيبقى اسمهم مخلدا في التاريخ.

وأضاف اللواء باقري في بيانه، أن خدمات الحرس الثوري ودوره المشرق والمدمر للأعداء، ليس فقط في خدمة ايران والايرانيين بل لجميع أبناء الشعوب المسلمة في منطقة غرب آسيا الاستراتيجية، على قدر من التألق، بحيث لا يمكن الا للاعداء المتضررين من الحرس الثوري ان يقلبوا حقيقتها او ينكرونها.

ولفت اللواء باقري في بيانه، الى ان البلاد شهدت ومنذ 43 عاما من انطلاقة الحرس الثوري، العديد من المؤامرات والفتن والمدمرة التي يحيكها الاستكبار والصهيونية، ومن المؤكد ان الملاحم الخالدة التي سطرها الحرس أدت الى إحباط هذه المؤامرات والفتن، ولولا هذه البطولات والتضحيات لعله لم يكن اسم ايران باقيا على الجغرافيا، مؤكدا ان الشعب الايراني يفخر بوجود هكذا حرس أحبط بقدراته التهديدات الخطيرة للأعداء وخاصة الادارة الارهابية للولايات المتحدة.

وأردف انه مما لا شك فيه ان حرس الثورة الاسلامية سيواصل تواجده بكل وعي وارادة وجاهزية في الميادين التي يحتاجها البلاد والثورة، وسيضع نصب عينيه أوامر قائده المفدى بأن يكون في خدمة الشعب ومتقبلين للشعب ومحبين للشعب ومضحين من اجله.
رقم : 982248
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