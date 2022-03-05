أبرز تطورات الملف النووي الايراني

في مؤتمر صحفي مشترك شرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية المحادثات التي اجراها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في زيارته الاثلثة لطهران.



وقال محمد إسلامي: اليوم استعرضنا مع غروسي القضايا المتبقية التي تمت مناقشتها في الزيارات السابقة وزيارة الزملاء لفيينا، ويجب أن يتم إنجاز الوثائق التي سيتم تبادلها بين إيران والوكالة بحلول شهر يونيو/حزيران على أبعد تقدير.



واضاف: القضايا يجب حلها باجراءات طبيعية، التعامل والمسار الجديدان اللذان نرسيهما مع الوكالة سيؤدي الى تنمية ايران.



وتابع مساعد رئيس الجمهورية: نأمل أن تكون عملية التعاون غير مسيسة وأن يرى الشعب الإيراني آثارها في حياته.



وحول التهديدات الصهيونيية لبرنامج إيران النووي السلمي، قال إسلامي: الكيان الصهيوني المزيف يهدد إيران باستمرار ولم يحقق أي نتائج حتى الآن ولن يفعل ذلك في المستقبل.



وردا على سؤال قال إسلامي: يجب إغلاق القضايا المزعومة إلى الأبد وعدم تسبب المزيد من الإزعاج للشعب الإيراني، وبناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بيننا وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيصدر بيان اليوم، سنفعل ذلك حتى يونيو، وإذا أزعجنا شخص ما، فيحق لنا استخدام أدواتنا.



وفي سياق متصل المدیر العام للوکالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في طهران، في زيارة شبه مفاجأة لفتت الانتباه، لاسيما وانها اتت قبيل إزاحة ستار متوقع عن اتفاق ربما سيخرج قريبا في فيينا.



طهران كانت واضحة مع الضيف الزائر كما في المرات السابقة.. يكاد يبوح منها الصوت وهي يطالب بعدم تسيس قرار الوكالة





في توقيت حساس اذن يجتمع غروسي بالايرانيين في طهران وكلا الطرفان يبحثان للتوصل إلى فهم مشترك وخارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات بين إيران والوكالة الدولية



وقال رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:"ان لم يتم التوصل الى نتيجة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قضايا الضمانات، فسيكون من الصعب التوصل إلى تفاهم حول الاتفاق النووي".



وهنا مربط الفرس حيث ان الضمانات التي يتم التباحث فيها بين طهران والوكالة أحد العوامل الرئيسية في تباطئ واطالة امد المحادثات بين ايران والخماسية في فيينا وإذا ساهمت زيارة غروسي في تحقيق خارطة طريق مشتركة لحل قضايا الضمانات الجارية بين الطرفين، ستزول حينها إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق في فيينا



وقالت سارا معصومي وهي مراقبة في الشأن السياسي الايراني:"كما تعلمون ، على الرغم من مزاعم الوكالة ، فإن القضية سياسية بالكامل تمت مراقبة أنشطة إيران النووية عن كثب، وقبل انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، أظهر 15 تقريرًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران قد امتثلت لالتزاماتها".



لقاءات يجريها غروسي في طهران، والنتائج ترصد في فيينا، وبين هذه وتلك اياما معدودات، اذا ما توفرت الارادة السياسة طبعا.



وفي هذا الصدد قال رئيس الوفد الروسي المشارك في مفاوضات فيينا "ميخائيل اوليانوف" : ان زملاءنا الايرانيين يدافعون "كالاسد" عن المصالح الوطنية في بلادهم.



ولفت "اوليانوف"، خلال مقابلة صحفية في عاصمة النمسا، لفت الى حزم نص الاتفاق النهائي، لكن اكد في الوقت نفسه ضرورة حل بعض القضايا الاخرى وصولا الى هذا الاتفاق.



كما اعلن عن مغادرة ممثلي الدول الاوروبية الثلاث (فرنسا وبريطانيا والمانيا) فيينا صوب عواصم بلدانهم لفترة قصيرة؛ قائلا : يبدو ان هؤلاء الزملاء الثلاثة، لم يعثروا على مكان لهم خلال المرحلة الراهنة من المفاوضات، وباتوا على قناعة بانهم انجزوا مهامهم وعليه فإن وجودهم ليس ضروريا في هذه المرحلة.



ومضي يقول : في الوقت نفسه، يسعى ممثلوا سائر الدول؛ ايران وروسيا والصين والولايات المتحدة لحسم القضايا التي تنال اهتمامهم.



وراى الدبلوماسي الروسي رفيع المستوى، ان المفاوضات ستتواصل غير انها ستكون في اطر مختلفة ومجموعات اصغر.



وتابع : نحن بحاجة الى تسوية القضايا العالقة؛ الامر الذي يتم انجاز الكثير منه في اطار مباحثات ثنائية وليست متعددة الاطراف.



وردا على سؤال بشأن مدى اهمية القضايا المتبقية، قال اوليانوف : ان هذه القضايا مهمة، لكن ليست بذات الاهمية لما تم انجازه حتى الان.



واستطرد رئيس الفريق الروسي المفاوض : حسب تقديري، ان الخطوط العريضة لنص الاتفاق حازت على موافقة غير رسمية، لكن هناك بعض القضايا، بما في ذلك النقاط التي يركز عليها الوفد الايراني، والتي لا تزال قيد النقاش.



واردف بالقول : ان زملاءنا الايرانيين يدافعون "كالاسد" عن مصالحهم الوطنية؛ وهو حقا كذلك، فهم يكافحون بشأن كل فارزة او مفردة وقد احرزو ا النجاح لحد اليوم؛ مضيفا ان "الدكتور علي باقري وفريقه، دبلوماسيون اكفّاء".