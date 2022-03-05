الصفحة الرئيسية
0
السبت 5 آذار 2022 ساعة 23:12

برلماني عراقي يكشف تفاصيل التفاهمات للمضي بتشكيل الحكومة

برلماني عراقي يكشف تفاصيل التفاهمات للمضي بتشكيل الحكومة
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني النائب شريف سليمان: "اليوم بأغلبية 203 نواب تم إقرار فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية ولمدة 3 أيام، وهذا يؤكد أن مجلس النواب مصر على استكمال الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب رئيس الجمهورية".

وأضاف، أن "التحالف الثلاثي ممثلا بالحزب الديمقراطي والكتلة الصدرية وتحالف السيادة ونواب من كتل أخرى دعموا إعادة فتح باب الترشيح للخروج من عنق الزجاجة بتسمية رئيس الجمهورية والذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة".

وتابع أن "التفاهمات مستمرة بين القوى السياسية لاستكمال هذه الاستحقاقات والحوارات لم تتوقف وهناك تقارب بين التحالف الثلاثي ومستقلين من أجل إيجاد حلول للمضي بعملية التصويت على رئاسة الجمهورية".

وأكد أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه مرشح واضح وثابت ووحيد لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبر أحمد ونرى حظوظه كبيرة في ضوء التوافقات والتفاهمات لدعم هذا الترشيح".

وبعد تصويت المجلس اليوم، قرر فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من يوم غد ولمدة ثلاثة ايام.

واشترط المجلس وفق بيان رسمي أن "يكون المرشح عراقياً بالولادة ومن أبوين عراقيين، وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر وذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود لهم بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن".

وأضاف البيان أن "المرشح يجب أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق وأن يكون غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف ومن غير المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.
مصدر : وكالات
رقم : 982266
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
5 آذار 2022
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
5 آذار 2022
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
5 آذار 2022
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
4 آذار 2022
دور البيت الابيض في حروب اليمن خلال السنوات الماضية
دور البيت الابيض في حروب اليمن خلال السنوات الماضية
4 آذار 2022
ما هي دوافع المغرب للحديث عن مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟
ما هي دوافع المغرب للحديث عن مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟
4 آذار 2022
من حاول اغتيال خضر عدنان ولماذا؟
من حاول اغتيال خضر عدنان ولماذا؟
4 آذار 2022
الأزمة الأوكرانية... لماذا يحاول الکيان الإسرائيلي تقديم نفسه كوسيط؟
الأزمة الأوكرانية... لماذا يحاول الکيان الإسرائيلي تقديم نفسه كوسيط؟
4 آذار 2022
التوازن فوق حبل في ريح عاصف
التوازن فوق حبل في ريح عاصف
3 آذار 2022
شمخاني يحذر أمريكا من عدم التوصل إلى إتفاق في فيينا
شمخاني يحذر أمريكا من عدم التوصل إلى إتفاق في فيينا
3 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
دور البيت الابيض في حروب اليمن خلال السنوات الماضية
ما هي دوافع المغرب للحديث عن مقترح الحكم الذاتي للصحراء؟