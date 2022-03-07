أحدث العناوين :
مظاهرة بريف دير الزور تطالب بطرد ميليشيا ’قسد’
لبنان.. برنامج تقنين جديد في جبيل اثر ارتفاع سعر المازوت
الدفاع الروسية: القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة تمام على بلادها
اليمن.. مسيرات جماهيرية ضد الحصار الأمريكي
عبداللهيان: لن نسمح بالتأثير الخارجي على مصالحنا بالمفاوضات
الصحة الايرانية: تسجيل 6426 إصابة جديدة بكورونا
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
الاتحادية العراقية توضح بشأن إلغاء لجنة تحقيق بقضايا الفساد
برلين ترفض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا
تقرير الصحة عن كورونا 1007 حالة جديدة مصابة بكورونا في لبنان
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
7 March 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
سوریا
0
الاثنين 7 آذار 2022 ساعة 07:48
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في المنطقة الجنوبية
وبحسب التلفزيون السوري: "وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي جوي استهدف المنطقة الجنوبية بسوريا".
واكدت وكالة "سانا" ان وسائط الدفاع الجوي أسقطت معظم الصواريخ المعادية.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
982450
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
7 آذار 2022
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
7 آذار 2022
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
6 آذار 2022
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
5 آذار 2022
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
5 آذار 2022
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
5 آذار 2022
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
5 آذار 2022
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
4 آذار 2022
أحدث العناوين
مظاهرة بريف دير الزور تطالب بطرد ميليشيا ’قسد’
لبنان.. برنامج تقنين جديد في جبيل اثر ارتفاع سعر المازوت
الدفاع الروسية: القيادة الأوكرانية فقدت السيطرة تمام على بلادها
اليمن.. مسيرات جماهيرية ضد الحصار الأمريكي
عبداللهيان: لن نسمح بالتأثير الخارجي على مصالحنا بالمفاوضات
الصحة الايرانية: تسجيل 6426 إصابة جديدة بكورونا
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
الاتحادية العراقية توضح بشأن إلغاء لجنة تحقيق بقضايا الفساد
برلين ترفض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا
تقرير الصحة عن كورونا 1007 حالة جديدة مصابة بكورونا في لبنان
القوى الفلسطينية تعلن الحداد على أرواح الشهيدين القواسمة وجفال
البحرية العمانية تعلن انطلاق مناورة "خنجر حاد"
طهران: القضايا الخلافية في فيينا لا تتجاوز أصابع اليد وتحتاج لقرار أمريكي
شهيدان وخسائر مادية في دمشق بصواريخ للعدو الاسرائيلي
اليمن: تحذيرات من توقف المنشآت الصحية نتيجة نفاد الوقود
شمخاني: نعتمد مبادرات التفاوض لتسريع تحقيق النتيجة في فيينا
إحتجاجات في المغرب رفضا لإرتفاع الأسعار
ليبيا.. الدبيبة يطالب وزراءه بالاستمرار في مهامهم
صنعاء تدعو للمشاركة في مسيرات رفض الحصار على المشتقات النفطية
قوات الاحتلال تعتقل 16 شابا فلسطينيا بنهم 5 فتيان بالضفة
الأكثر قراءة
اليمن يحيي ذكرى الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي
لقاء ثنائي بين علي باقري و "مورا" في فيينا
المستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت تفتتح "أيام الفجر الثقافية"
شهيد وجريحان بقصف مدفعي على صعدة
سوريا تجدد مطالبتها بتصحيح مسار عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية
النجباء : الغرب يوصف المقاومة بالإرهاب بينما يرسل المقاتلين لاوكرانيا
ردود افعال يمنية بشأن قرار مجلس الأمن الظالم
السعودية تعتقل رجل دين عراقي أثناء أداء مناسك العمرة
127 خرقا للعدوان السعودي في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية
مناقشة مهام اللجان الفرعية لحملة "اعصار اليمن" في البيضاء
زيارة وفد حماس إلى بيروت.. الأهداف والرسائل
الجعفري: الإجراءات القسرية ضد سوريا وروسيا غير شرعية
دعموش: إطلاق مواقف رسمية منحازة لن تُجدي أصحابها نفعاً
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
الطقس في سوريا.. الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
الحلبوسي يعلن موعد انتخاب رئيس للعراق
الطيران العراقي يقتل 3 عناصر من بقايا 'داعش' في الأنبار
أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا 2-3-2022
الرئيس الأسد وخاجي يبحثان مساري أستانا و جنيف
الصحة العراقية: تهاون المواطنين سيعرضنا لموجات وبائية أشد وأخطر
الأخبار الساخنة
بالصور: حفل تأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في كركوك
بالصور.. الالاف يشاركون في مهرجان "سر الإنتصار" بالبصرة
دماؤه تُضيء طريق المجاهدين.. المقاومة الفلسطينية: اعدام الشاب ريان جريمة تستوجب الرد
ضحايا من الأطفال اليمنيين بغارات لطيران العدوان على الحديدة و تعز
إخترنا لکم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟