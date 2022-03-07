قوات الاحتلال تعتقل 16 شابا فلسطينيا بنهم 5 فتيان بالضفة

وأوضح مصدر ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اعتقلت 10 مواطنين من عزون شرق قلقيلية، وهم: إياد شبيطة، ومحمود سعيد رضوان، والفتى الجريح سعيد محمود رضوان، وأمجد حواري، والفتى محمد أمجد حواري، والفتى عمرو ناصر سليم، وهاني ياسين، والفتى جعفر هاني ياسين، وعاصم عوض سليم ومصطفى عاصم سليم.



كما اعتقلت محمد فؤاد زيود من السيلة الحارثية غرب جنين، والفتى سراج محاميد من مخيم نور شمس بطولكرم.



واعتقل الاحتلال المحرر سفيان المقدادي من البيرة، إلى جانب القيادي في حماس خالد أبو البهاء من بيتونيا غرب الله، وبهاء الريماوي من بيت ريما غربًا.



ومن الخليل، اعتقل فؤاد أبو عياش من بيت أمر شمالًا.