صنعاء تدعو للمشاركة في مسيرات رفض الحصار على المشتقات النفطية

وحددت اللجنة المنظمة عصر الاثنين مكانا لمسيرة “حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن ” في العاصمة صنعاء (ساحة باب اليمن) ، وفي حجة ( ساحة المدينة)، الحديدة (شارع الميناء).



كما حددت اللجنة صباح الاثنين، ساحات المسيرات ، ففي محافظات صعدة ( المدينة)، ريمة (مركز مديرية الجبين)، ذمار (جوار سوق عنس)، إب (أمام مكتب بريد الجامعة)، الجوف ( مديرية المتون )، البيضاء (مدينة البيضاء، مدينة رداع، منطقة عفار)، عمران شارع حجة.



وفي محافظة تعز دعت اللجنة المنظمة للمشاركة الواسعة في مسيرات “حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن” صباح الاثنين في الأماكن المحددة للمسيرات:



1- مديرية التعزية جوار حديقة دريم لاند الحوبان



2- مديرية مقبنه من نقطة المخشب أسفل هجدة



3- مديرية خدير أمام المجمع الحكومي



4- مديرية ماوية سوق جبالة



5- شرعب الرونه من نقطه بئر حيزوم حتى سوق الأحد



6- شرعب السلام القفاعة كلية التربية



الجدير بالذكر أن اليمن يشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية جراء إمعان قوى العدوان في حصار الشعب اليمني واحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة.



وكانت شركة النفط قد أصدرت اليوم بيانا أكدت فيها على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في احتجاز عدد (4) سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (116,386) طن من مادة البنزين والديزل والمازوت ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من شهرين “76” يوما من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش .