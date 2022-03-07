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الاثنين 7 آذار 2022 ساعة 10:53

شمخاني: نعتمد مبادرات التفاوض لتسريع تحقيق النتيجة في فيينا

شمخاني: نعتمد مبادرات التفاوض لتسريع تحقيق النتيجة في فيينا
وقال الادميرال شمخاني في تغريدة على تويتر: ان التفاعلات الإيجابية والسلبية للدول الحاضرة على طاولة مفاوضات فيينا تهدف الى تحقيق مصالحها ونحن ندرك ذلك.

وأكد في تغريدته: إن العامل الوحيد الذي يؤثر على تفاعلنا مع مجموعة 4+1 هو تحقيق مصالح الشعب الإيراني، مبيناً أن جدول أعمالنا يتضمن تقييم العناصر الجديدة التي تؤثر على مسار المفاوضات في فيينا واعتماد مبادرات التفاوض لتسريع تحقيق النتيجة.

وبحسب التقارير الواردة من عاصمة النمسا، فقد بلغت المفاوضات مرحلة حاسمة تلزم على الاطراف الغربيين اتخاذ قرارات سياسية لحسم الاتفاق النهائي.

لكن الغرب لايزال مصرا على تعنته وتنصله عن اتخاذ القرار السياسي المطلوب، بل يسعى بين الحين والاخر لافتعال اجواء وزوبعات اعلامية من اجل تضليل الراي العام الدولي وقلب الحقائق في هذا الخصوص.
رقم : 982516
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