الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 آذار 2022 ساعة 14:07

البحرية العمانية تعلن انطلاق مناورة "خنجر حاد"

البحرية العمانية تعلن انطلاق مناورة "خنجر حاد"
وأفادت وكالة الأنباء العمانية الاحد أن "فعاليات التمرين البحري المشترك السنوي خنجر حاد انطلقت، الأحد، بمنطقة الباطنة البحرية وتستمر حتى العاشر من مارس الجاري".

وأوضحت أن التمرين "تنفذه البحرية العُمانية، بإسناد من طائرات سلاح الجو السلطاني ومشاركة مجموعة من السفن العسكرية التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة".

وأشارت إلى أن التمرين بهدف "تبادل الخبرات العملياتية والتدريبية مع الدول الصديقة".

ولم تذكر الوكالة أسماء الدول المشاركة في المناورة، غير أنها ذكرت، في 25 فبراير 2021، أن المناورة السابقة ذاتها التي اختتمت آنذاك شاركت فيها سفن من كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي سياق آخر، ذكرت الوكالة أن "شهاب بن طارق آل سعيد" نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، واللواء "سيف الرحبي" قائد البحرية السلطانية، التقيا في مسقط مع الفريق بنجامين كي رئيس هيئة الأركان البحرية الملكية البريطانية، الذي يزور المملكة حالياً.

وبحث الجانبان "سبل تعزيز مجالات التعاون العسكري".

وتهدف التمارين التي تقيمها عُمان لإدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السلطانية العُمانية وفرقها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى مع المهام الوطنية المنوطة بها.
مصدر : وكالات
رقم : 982549
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
7 آذار 2022
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
7 آذار 2022
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
6 آذار 2022
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
5 آذار 2022
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
5 آذار 2022
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
5 آذار 2022
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
5 آذار 2022
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
4 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟