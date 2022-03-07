اليمن.. مسيرات جماهيرية ضد الحصار الأمريكي

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية شعارات الحرية ورددوا هتافات منددة بالحصار والعدوان الأمريكي السعودي على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية.



وألقيت خلال المسيرة كلمات وقصائد شعرية استنكرت صمت الأمم المتحدة تجاه ممارسات تحالف العدوان الإجرامية بحق الشعب اليمن، ودعت إلى التحشيد والنفير إلى الجبهات للرد على المعتدين ومواجهة التصعيد بالتصعيد.





وقال مستشار المجلس السياسي الأعلى في حكومة الانقاذ اليمني العلامة محمد مفتاح في كلمة خلال المسيرة: شعبنا سطر أعظم ملاحم الصمود والثبات في مواجهة العدوان والحصار، مؤكدا ان العدوان انطلق من أمريكا وبدأ بقرار ورعاية الإدارة الأمريكية، ونحملها مسؤولية هذا العدوان بكافة تفاصيله.



واضاف العلامة محمد مفتاح: ان الشعب اليمني لن يخضع مهما اشتد حصار تحالف العدوان وازدادت جرائمه، مخاطبا أمريكا وأدواتها، بالقول: لن نضعف ولن نستكين أمام جبروتكم وحصاركم.



وقد خرجت مسيرات جماهيرية حاشدة في عموم محافظات الجمهورية، صباح اليوم الاثنين، تحت شعار (حصار المشتقات النفطية قرار أمريكي، وخيارنا إعصار اليمن).



وخرجت المسيرات في أكثر من 20 ساحة بمحافظات حجة وريمة وذمار وإب والبيضاء وتعز والجوف وعمران والضالع وصعدة، مستنكرة الحصار على اليمن ومنع وصول المشتقات النفطية، ومؤكدة على مواجهة التصعيد بالتصعيد، داعية إلى النفير العام في حملة إعصار اليمن.



وفي سياق متصل خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة، صباح اليوم الاثنين، في محافظة صعدة، حملت شعار "حصار المشتقات النفطية قرار أميركي، وخيارنا إعصار اليمن"، حيث ندد المشاركون بالحصار والعدوان الأميركي السعودي على اليمن ومنع دخول المشتقات النفطية.



وحمّل بيان مسيرة صعدة الولايات المتحدة "المسؤولية الكاملة عن حصار الشعب اليمني"، مشدداً على "مواجهته بالنفير والجهاد المقدس".



كما شدد البيان على أنّ إغلاق ميناء الحديدة "جريمة حرب مشهودة"، محملاً المجتمع الدولي والأمم المتحدة "مسؤولية الصمت إزاء هذه الجريمة".



وأيّد بيان مسيرة صعدة "الخطوات العسكرية التي تتخذها القيادة كافة في ردع العدوان وكسر الحصار على الشعب اليمني"، مضيفاً: "خيارنا في مواجهة حصار العدوان هو إعصار اليمن بالنفير إلى الجبهات بالرجال والمال".



وأشار البيان إلى أنّ المعاناة التي يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة قوات هادي "تكشف بأنّ أجندات العدوان تستهدف كل اليمنيين دون استثناء".



الجدير بالذكر أن اليمن يشهد أزمة خانقة في المشتقات النفطية جراء إمعان قوى العدوان في حصار الشعب اليمني واحتجاز السفن المحملة بالمشتقات النفطية ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح من قبل الأمم المتحدة.



وكانت شركة النفط قد أصدرت اليوم بيانا أكدت فيها على استمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في احتجاز عدد (4) سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (116,386) طن من مادة البنزين والديزل والمازوت ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من شهرين “76” يوما من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش .