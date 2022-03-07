ألمانيا: ثلث نفطنا يأتي من روسيا ومن المستحيل استبداله بين عشية وضحاها

وأضاف هيبشترايت أن اعتماد القرار المحتمل لحظر النفط الروسي يجب تبنيه بشكل مشترك من دول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذا الأمر ليس مستبعدا بوجه عام.



وأكد أن هدف الحكومة الألمانية هو تقليل الاعتماد على روسيا في واردات الطاقة، موضحا أن هذا سيستغرق من سنوات إلى عقود، وهو صعب على المدى القصير، وفق تعبيره.



وارتفعت أسعار عقود الغاز الآجلة في أوروبا ارتفاعًا تاريخيًا حيث تجاوزت 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب.وبذلك تكون العقود الآجلة للغاز لشهر أبريل في أوروبا باقترابها من حاجز الـ4000 دولار قد سجلت ارتفاع أسعار بنسبة تفوق 79%.



وقالت كاثرين مكغريغور، الرئيسة التنفيذية لشركة الطاقة الفرنسية "إنجي"، إن مخزونات الغاز في أوروبا ستكون غير كافية إذا تم اتخاذ قرار بقطع الإمدادات من روسيا.



وأشارت مكغريغور بشكل عام إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي بنسبة 40%، وبعض الدول الأوروبية بنسبة 90%، وحتى 100%، لذلك من الصعب للغاية التخلص من هذا الاعتماد بين عشية وضحاها، ومن الصعب للغاية التخلص منه دون تحضير ودون إجراءات بديلة ودون تهيئة السوق، وفق قولها.