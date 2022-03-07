مسؤول عراقي يكشف عن مخطط لنقل اسر ’داعش’ من مخيم الهول

وقال المحلاوي في تصريح صحفي ان ” معلومات توفرت لدى الجهات الحكومية تفيد عزم المجتمع الدولي اغلاق مخيم الهول في سوريا الذي يضم نحو 13 الف اسرة ما يقارب 31 الف نسمة من عناصر داعش الارهابية بينهم قيادات بارزة في التنظيم الاجرامي وصادر بحقهم اوامر اعتقال وفق المادة 4/ ارهاب “.



واضاف ان” على الرغم من ان الية نقل اسر ارهابي داعش واعادتهم الى مناطقهم المحررة غير مدروسة ويعد دخولهم الى تلك المناطق بمثابة قنبلة موقوته الا ان دول اقليمة تمارس ضغوطات على الحكومة المركزية لإخلاء كافة اسر ارهابي داعش من مخيم الهول في سوريا الى مخيم الجدعة ومنها كلا حسب منطقة سكناها فيما ينقل عناصر التنظيم الاجرامي من جنسيات غير عراقية الى دولهم ولا يسمح بدخولهم الى البلد لدواعي امنية”.



وأوضح المحلاوي، أن “سجون "قسد" تضم العديد من قيادات التنظيم الاجرامي ولم نعلم ما اذا كانت هنالك محادثات بين الحكومة المركزية وقوات قسد لتسليم قيادات داعش الى القوات الامنية “.