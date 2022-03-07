الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 آذار 2022 ساعة 18:02

النزاهة العراقية تكشف اختلاساً بقرابة 1.5 مليار في ميسان

النزاهة العراقية تكشف اختلاساً بقرابة 1.5 مليار في ميسان
وذكرت الدائرة في بيان، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، الذي قام بالانتقال إلى شركة نفط ميسان – الهيئة الماليَّة – قسم حسابات الأفراد، تمكَّن من ضبط عددٍ من المسؤولين في الشركة؛ على خلفيَّة اختلاس مبالغ ماليَّةٍ تجاوزت (1,320,000,000) مليار دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفاداتٍ لمُوظَّفي الشركة".

وأضافت إنَّ "العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مسؤول قسم حسابات الأفراد، ومسؤول تحضير مستند الصرف، فضلاً عن مُدقِّق الشركة، وأحد مُوظَّفيها وأوليَّات مُستندات الصرف المُكرَّرة كافة".

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، كشف الفريق الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة "عن وجود مُغالاةٍ بأسعار الشراء والصيانة لمُستلزمات منظومة الدفاع المدني في دائرة الصحَّة، إضافة إلى مُخالفاتٍ للضوابط والتعليمات رافقت عمليَّـة شراء المُستلزمات".

وأوضحت الدائرة أنَّه "تمَّ تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (315) من قانون العقوبات".
مصدر : وكالات
رقم : 982581
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
7 آذار 2022
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
7 آذار 2022
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
6 آذار 2022
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
5 آذار 2022
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
5 آذار 2022
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
5 آذار 2022
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
5 آذار 2022
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
4 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟