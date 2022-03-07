الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 آذار 2022 ساعة 18:11

رعد: التمييز لا يصح فهو الذي خرب سياسات الحكومات السابقة وإقتصاد لبنان

رعد: التمييز لا يصح فهو الذي خرب سياسات الحكومات السابقة وإقتصاد لبنان
وشدد رعد خلال رعايته حفل افتتاح مستوصف "الهيئة الصحية الاسلامية" في بلدة المروانية، على "أننا لا نريد تبديلا في الدستور والوثيقة، لكننا نريد إصرارا على تطبيق الوثيقة والدستور، هذا كل ما نطلبه، وهذا محل توافق جميع اللبنانيين، ونحن نضمن أن التزام تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني والدستور على الرغم من الملاحظات التي للبعض ولنا عليهما، لكننا نستطيع من خلال الالتزام الجدي أن نوفر استقرارا وسيادة، وأن نبني قوة، وأن نحقق تنمية مستدامة وشاملة، وأن نؤمن الدواء والغذاء وأن نحسن أوضاع المستشفيات والمؤسسات الخدماتية في بلدنا. كل هذا نستطيع أن نفعله، لكن علينا ألا نكون "ديماغوجيين" بمعنى أننا لا نلتزم ما نقرر وإذا توافقنا لا ننفذ ما اتفقنا عليه، فهذه أسباب المشكلة في البلد".

وأكد رعد "أننا اتفقنا على أن يكون الناس سواسية أمام القانون، لكن اسألوا الناس والرأي العام ، هل هم مطمئنون إلى أن المتهمين يمثلون بالتساوي أمام القانون؟ فإذا استدعي فلان يخرج من يضع خطا أحمر لاستدعائه، وإذا لم يمثل فلان أمام المحكمة تقوم الدنيا ولا تقعد وهذه ما يعني صيف وشتاء تحت سقف واحد". ولفت إلى أن "التمييز لا يصح، هو الذي خرب سياسات الحكومات السابقة، وهو الذي خرب اقتصاد البلد، وهو الذي خرب حتى الموازنات التي تقر وفقا لاحتمالات أن فلانا يزعل وفلان يرضى، منصير "نطبش" الميزان لمصلحة فلان ونخسر الميزان على حساب فلان".


وأوضح أن "ما ننشده هو تحقيق العدل والإنصاف ورفع الحرمان والإهمال عن كل مناطق الحرمان، ولا نطالب برفع الحرمان عن بعض المناطق في الجنوب أو في البقاع، نحن نطالب برفع الحرمان في عكار لأننا متساوون معهم بل هم سبقونا بالحرمان، سبقونا لأن في الجنوب قامت أنشطة إنمائية وبذلت جهود مخلصة من أجل رفع الإهمال عن بعض المناطق الجنوبية، لكننا ما زلنا بحاجة للكثير في قطاعات مختلفة ليس فقط على مستوى الطرق والمدارس، لكن في قطاعات أساسية يجب أن تكون حاضرة في الجنوب تتصل بأمننا الغذائي والصحي، وتتصل أيضا بتشغيل معاملنا ومصانعنا الانتاجية وتوفير ما يلزم لهذا الإنتاج، وهذا ما يجب أن نواصل جهودنا من أجل إنشائه".
رقم : 982583
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
7 آذار 2022
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
7 آذار 2022
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
6 آذار 2022
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
5 آذار 2022
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
5 آذار 2022
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
5 آذار 2022
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
5 آذار 2022
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
4 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟