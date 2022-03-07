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الاثنين 7 آذار 2022 ساعة 20:00

ماكرون: نمارس ضغوطا لتسوية النزاع لكن لانخوض حربا مع روسيا

ماكرون: نمارس ضغوطا لتسوية النزاع لكن لانخوض حربا مع روسيا
وقال ماكرون، في حديث لقناة "LCI"، اليوم الاثنين: "نحن الأوروبيون وكذلك حلفاؤنا رددنا بالعقوبات الاقتصادية على إجراءات روسيا في أوكرانيا والتي ندينها بشدة. ونحن نمارس ضغوطا دبلوماسية من أجل تسوية النزاع لكن فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا، ومن المهم فهم هذا الأمر".

ومع ذلك دان ماكرون مع وصفه بـ"استخفاف" الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالمبادئ "السياسية والأخلاقية" حين اقترح إقامة ممرات إنسانية لسكان عدة مدن أوكرانية "لنقلهم إلى روسيا".

وصرح: "ليست هذه الممرات ببساطة ما هو مهم، أو هذا الخطاب المنافق القائم على القول إننا سنحمي الناس لنقلهم إلى روسيا... كل هذا ليس جديا، إنه استخفاف أخلاقي وسياسي لا يحتمل بالنسبة لي".

وسبق أن فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية قاسية على روسيا على خلفية إطلاقها يوم 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 982600
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