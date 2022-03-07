متحدث الخارجية: ايران على استعداد لاستئناف العلاقات مع السعودية سريعا

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين حول تصريحات ولي العهد السعودي بشان المحادثات مع ايران ونهجه الايجابي تجاهها: ان وزير الخارجية اعلن مواقف ايران ووجهات نظره في تصريحه الخاص الاخير. فمثلما قال فان السعودية دولة مهمة في العالم الاسلامي والمنطقة وان الملفات الخلافية لا ينبغي ان تؤدي للحد الادنى من العلاقات الثنائية وان هذه العلاقات تصب في مصلحة شعوب المنطقة والبلدين.



واضاف: المحادثات في بغداد جرت في اجواء جيدة ومبنية على الاحترام المتبادل في اطار 4 جولات الا انه لم تتحقق نتائج ملموسة منها لغاية اليوم وكانت النتائج محدودة وقليلة وعلينا بذل الجهود في الجولة الخامسة لترجمة التفاهم الحاصل في بعض المجالات.



وقال خطيب زادة: ان موعد الجولة الخامسة لم يتحدد لغاية الان الا ان الطرفين يسعيان لاقامتها وفيما لو حصلت النتيجة فان ايران على استعداد لاستئناف العلاقات على وجه السرعة.



*لم يتم تعيين سفير لايران في اليمن لغاية الان



وحول تعيين سفير جديد للجمهورية الاسلامية الايرانية في اليمن قال: لم يتم اتخاذ قرار حاسم لغاية الان حول الشخص الذي سيتولى منصب السفير الايراني في اليمن وسيتم الاعلان عنه حينما يجري تحديده.



*افغانستان



وفي الرد على سؤال حول استضافة ايران للنخب والشخصيات الافغانية والحوار بين الافغان قال: اننا نشعر بصلة القرابة مع الاشقاء الافغان وان هذه الرؤية واستضافتنا لعدد كبير من ابناء الشعب والنخب الافغانية قد وفر الارضية لاستضافة الحوارات الشاملة بين الاطراف الافغانية في ايران.



واضاف: لقد استضفنا خلال زيارة وفد الحكومة الموقتة الى طهران جولة الحوار بين الاطراف الافغانية ونسعى بان ندعم في هذا الاطار تشكيل الحكومة الشاملة في افغانستان، ولكن قبل كل شيء فان ارادة الشعب الافغاني وتبادل الراي والتعاون بين الفئات المختلفة والسلوك المسؤول من قبل الحكومة الموقتة من شانها المساعدة في تشكيل حكومة شاملة مسؤولة تعكس التعددية القومية والسكانية في افغانستان وحتى ذلك الحين نقف الى جانب الشعب الافغاني مع اولوية مساعدته.