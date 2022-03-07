الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 7 آذار 2022 ساعة 20:12

قاليباف: لا ينبغي لأي حدث أن يبث اليأس فينا

قاليباف: لا ينبغي لأي حدث أن يبث اليأس فينا
وفي حديثه خلال مراسم تكريم ابناء الشهداء والمضحين من المنتسبين للسلطة التشريعية، قال محمد باقر قاليباف: لا شك ان الشعب الايراني بأسره يرى ان حياته المادية والمعنوية مدينة للمضحين وشهداء ايران الاسلامية.

وذكّر رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالاجواء المعنوية والاخلاقية والصدق الذي كان سائدا خلال فترة الدفاع المقدس (فترة الدفاع خلال الحرب التي فرضها نظام صدام بدعم أميركي غربي على ايران من 1980 الى 1988)، وقال: خلال فترة الدفاع المقدس كانت الثقة في أعلى مستوياتها، فمثلا كان اثنان من المقاتلين ومن قوميات مختلفة، كانا يتبادلان الثقة التامة رغم عدم معرفتهما ببعضهما، لقد كنا نشهد الثقة والتسامح والودية التامة.

وبيّن انه خلال فترة الدفاع المقدس لم تكن "الأنا" مطروحة، بل الجميع كانوا يجسدون "نحن" بكل معانيها، ولم يكن أحد ليطلب شيئا لنفسه، مضيفا انه في يوم ما كان يتحدث مع الشهيد سليماني حول الاوضاع الراهنة، فكان الشهيد يقول: ان ديار الدفاع المقدس كانت قطعة من الجنة، إذ كانت تسود فيها الاخوة والانسجام.

وأشار قاليباف الى ان ابناء الشهداء والمضحين وعوائل الشهداء، هم أكثر مسؤولية اليوم ليتحلوا ببصيرة أكبر وأكثر نفاذا من الآخرين، تجاه الايمان بثقافة الدفاع المقدس.

وأردف: بالطبع لا ينبغي لأي حدث أن يبث لدينا اليأس، ولا ينبغي ان يكون لدينا افراط وتفريط في هذا المسار، ففي بعض الاوقات نشهد لدى المجتمع بروز بعض الافراط والتفريط، في حين اننا لم نشهد مطلقا أي افراط أو تفريط في مسار الامام الخميني (رض) والثورة.
رقم : 982607
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
7 آذار 2022
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
7 آذار 2022
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
6 آذار 2022
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
5 آذار 2022
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
أزمة أوكرانيا... هل دمرت واشنطن الثقة مع حلفائها؟
5 آذار 2022
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
العميد فدوي: حماية الثورة الاسلامية لا تعرف الجغرافيا
5 آذار 2022
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
شمخاني: محادثتنا مع السعودية تنبع من استراتيجية مبدئية للجمهورية الإسلامية
5 آذار 2022
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
مصدر ايراني مطلع: القضايا الخلافية مع اميركا لم تنته في مفاوضات فيينا
4 آذار 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟