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الثلاثاء 8 آذار 2022 ساعة 07:38

بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا

بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا
وأضاف الرئيس الروسي، أن العملية في أوكرانيا سينجزها فقط العسكريون المحترفون.

جاء ذلك خلال حديث وجهه الرئيس الروسي لأقارب الجنود الذين يشاركون الآن في العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، ضمن خطابه عن اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس/آذار من كل عام.

وقال بوتين، "أود أن أخاطب أمهات وزوجات وأخوات وعرائس وصديقات جنودنا وضباطنا الذين يدافعون الآن عن روسيا خلال العملية العسكرية الخاصة. أتفهم كيفية قلقهن بشأن أحبائهن المقربين. فلتفخرن بهم مثلما تفتخر بهم الدولة بأكملها وتقلق عليهم".

وأضاف، "أود أن أؤكد أن الجنود في الخدمة الإلزامية لا يشاركون ولن يشاركوا في الأعمال القتالية. ولن يكون هناك استدعاء إضافي لجنود الاحتياط".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير/شباط الفائت، تنفيذ عملية عسكرية جنوب شرقي أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 982649
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