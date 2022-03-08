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الثلاثاء 8 آذار 2022 ساعة 09:57

البيت الأبيض: لا خطط حاليا لدى بايدن لزيارة السعودية او الاتصال بـابن سلمان

البيت الأبيض: لا خطط حاليا لدى بايدن لزيارة السعودية او الاتصال بـابن سلمان
و حسب " سي إن إن" قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "جين ساكي"، للصحفيين، إن "الرئيس الأمريكي لايعتزم حاليا السفر إلى السعودية ولا توجد خطط لذلك".

وأضافت "ساكي" أنه لاتوجد خطط بشأن أن يتحدث بايدن مع الأمير محمد بن سلمان بشأن النفط".

وذكرت "جين ساكي" أن الرئيس الأمريكي تحدث مؤخرا مع الملك السعودي، "سلمان بن عبدالعزيز"، وقالت إن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط "بريت ماكجورك"، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة "عاموس هوشتاين"، كانا في السعودية مؤخرا، وتحدثا عن

وفي وقت سابق، كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مستشارو الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يبحثون ترتيب زيارة له إلى السعودية، خلال أسابيع، للمساعدة في إصلاح العلاقات مع الرياض، والمساعدة في إقناع المملكة بضخ المزيد من النفط، لمحاولة ضبط السوق الذي ينتظر أياما صعبة على وقع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

واهتزت العلاقات بين الرياض وواشنطن، عندما أصدر "بايدن" تقريرا مخابراتيا أمريكيا يزجّ باسم الأمير "بن سلمان" في مقتل الصحفي "جمال خاشقجي"، في 2018، ووضع نهاية للدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في العدوان السعودي باهظة التكلفة على اليمن .

وحتى هذه اللحظة، يرفض "بايدن" التحدث إلى "بن سلمان" مباشرة، ويقول إن نظيره هو الملك "سلمان"، البالغ من العمر 86 عاما، رغم أن الأمير بن سلمان هو من يدير في واقع الأمر شؤون المملكة، وكانت تربطه علاقة وثيقة مع سلف "بايدن"، الرئيس السابق "دونالد ترامب".
مصدر : وكالات
رقم : 982682
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