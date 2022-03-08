مساعدات حزب الله لأهالي صيدا في شهر شباط

وشملت تلك التقديمات أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات ومخيمي عين الحلوة ومية ومية والفوار وصيدا القديمة وعددًا من أحياء المدينة، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، بنعفول، رومين، حومين التحتا، زيتا، قناريت، عزة، إركي، وزغدرايا.



أما التقديمات الاجتماعية فكانت كالتالي:



أدوية عدد 480، استشفاء حسم عدد 97، توزيع حصص تموينية عدد 438، مساعدات مالية عدد 1075، حل مشكلة عدد 19، توزيع حصص غذائية عدد 718، استشفاء عدد 113، تعزية عدد 29، توزيع ألبسة عدد 120، مساعدات مالية دراسية عدد 2، توزيع حصص محروقات عدد 131، زيارة عوائل الشهداء عدد 3، توزيع وجبات طعام عدد 100، اجراء مصالحة عدد 1، توزيع حليب اطفال عدد 34، تنظيف مسجد عدد 5، تأمين وسيلة تدفئة عدد 2، مأدبة افطار عدد 1، توزيع حلوى عدد 1 ليصبح عدد المستفيدين 3979 شخصا وعدد الانشطة الاجتماعية 3397 بتكلفة اجمالية 1.540.741.000ل.ل (مليار وخمسماية وأربعون مليونا وسبعماية وواحد وأربعين ألف ليرة لبنانية).



بدوره توجه مسؤول منطقة صيدا الشيخ زيد ضاهر بالشكر الكبير لأصحاب الأيادي البيضاء على دعمهم الكبير لعمل لجان التكافل الاجتماعي في صيدا وبلدات الجوار، كما دعا إلى الاستمرار في المساهمة بدعم تلك اللجان خلال الأشهر القادمة للوقوف إلى جانب أهلنا في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب.



كما عرضت منطقة صيدا تقريرها الشهري لواقع الأنشطة الصحية لمكافحة فيروس كورونا خلال شهر شباط 2022، حيث قدمت لجنة الطوارئ الصحية في المنطقة والتي تضم فرق الاستجابة الصحية السريعة والدفاع المدني وفرق التوعية والإرشاد تقريرها بشكل تفصيلي خلال هذا الشهر حول نشاط تلك اللجان في أحياء مدينة صيدا وبلدات منطقتها، والتي تعمل على مواكبة مصابي فيروس كورونا وحالات الحجر الصحي ونقل المصابين وإجراء الفحوصات وأنشطة التوعية والارشاد والتعقيم ومواكبة الوافدين من الخارج كما نشطت الفرق المذكورة في ملف التوعية للحث على التسجيل على منصة التلقيح والتشجيع على الإستفادة من اللقاح والمشاركة في حملات التلقيح التي نظمتها إضافة إلى نشاطها التوعوي للوقاية من مخاطر الفيروس.



وشملت جغرافيا أحياء تعمير عين الحلوة والفيلات وعددا كبيرا من أحياء مدينة صيدا، كما توزع عمل اللجان في بلدات عبرا، الغازية، حارة صيدا، كفرحتى، عنقون، قناريت، اركي، عزة، رومين، حومين التحتا، زيتا، زغدرايا، وبنعفول، عربطبايا، القنيطرة، وعدد من بلدات شرق صيدا وشملت الأنشطة التقديمات التالية: تواصل مع حالة كورونا عدد 1941، حملة تعقيم عدد36، معاينة طبية عدد 283، تأمين فحص كورونا عدد 175، استشارة طبية عدد 494، تعبئة استمارة حالة كورونا عدد 230، تأمين استشفاء كورونا عدد 17،نقل حالة كورونا عدد 8، تأمين أدوية كورونا عدد 130، حملة تلقيح عدد 5، حملة فحص كورونا عدد 1، يوم صحي عدد 1، توزيع حصص تنظيف وتعقيم عدد 8، ورشة صحية عدد 1، اجتماع لجنة طوارىء صحية عدد 4، دفن حالة كورونا عدد 1 محاضرة صحية عدد 1 ليصبح عدد المستفيدين 4386 شخصا وعدد الأنشطة الصحية 3337 نشاطا، وبلغت التكلفة الإجمالية 31.550.000 ل.ل (واحد وثلاثين مليونا وخمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).



وتوجه الشيخ زيد ضاهر بالشكر الكبير لأعضاء ومتطوعي اللجان الصحية ولجان التوعية والإرشاد في صيدا وبلدات الجوار كما دعا تلك اللجان إلى المضي بعزم وقوة وثبات خلال الأشهر القادمة إلى المزيد من النشاط والجهد للوقوف إلى جانب أهلنا لحمايتهم كما دعاهم للمشاركة بحملات التلقيح الميداني التي تنظمها الهيئة الصحية الإسلامية لخلق مجتمع منيع من هذا الوباء القاتل.