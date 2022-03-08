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الثلاثاء 8 آذار 2022 ساعة 10:54

إصابة جنديين صهيونيين دهساً غرب جنين

إصابة جنديين صهيونيين دهساً غرب جنين
تحدثت القناة 12 العبرية عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال دهساً في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، واعتقال سائق من المكان.
مصدر : وكالات
رقم : 982702
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