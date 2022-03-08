أحدث العناوين :
الدفاع الروسية تعلن فتحها ممرات إنسانية من مدن أوكرانية
حرس الثورة الاسلامية يطلق القمر الصناعي الجديد نور -2 إلى الفضاء
إصابة جنديين صهيونيين دهساً غرب جنين
موريتانيا تحقق في فقدان 15 من مواطنيها بمالي"
مساعدات حزب الله لأهالي صيدا في شهر شباط
تونس..المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يؤدي اليمين أمام سعيّد
مسقط تستضيف مباحثات ايرانية عمانية حول الامن البحري
النجباء: إذا اصر أردوغان على عدوانه سندخل المرحلة العسكرية
الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يخلق عوامل خطر جديدة
دونيتسك الشعبية: قواتنا وصلت إلى حدود مقاطعة زاباروجيا
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
8 March 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الثلاثاء 8 آذار 2022 ساعة 10:54
إصابة جنديين صهيونيين دهساً غرب جنين
تحدثت القناة 12 العبرية عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال دهساً في بلدة سيلة الحارثية غرب جنين، واعتقال سائق من المكان.
مصدر :
وكالات
رقم :
982702
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
8 آذار 2022
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
8 آذار 2022
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
8 آذار 2022
رئيسي: العلم بلا الاخلاق هو السبب وراء التوترات التي يعاني منها العالم اليوم
7 آذار 2022
تصاعد الانتقادات الموجهة لطالبان مع عمليات التفتيش من بيت إلى بيت
7 آذار 2022
ممثل حركة حماس: نظرة العالم للصهاينة أصبحت سلبية
7 آذار 2022
الغرب والتعاطي المزدوج والعنصري مع حربي أوكرانيا واليمن
7 آذار 2022
إلى اين ستصل العلاقات السعودية الإسرائيلية؟
7 آذار 2022
شهر شعبان المبارك .. تدريب وتأهيل
6 آذار 2022
إيران تعلق على التصريحات الأخيرة لولي العهد السعودي
5 آذار 2022
عاجل: الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن مدينة للطائرات المسيرة
5 آذار 2022
الرئيس الايراني: دول الجوار تاتي في الأولوية بدبلوماسيتنا الخارجية
5 آذار 2022
أحدث العناوين
الدفاع الروسية تعلن فتحها ممرات إنسانية من مدن أوكرانية
حرس الثورة الاسلامية يطلق القمر الصناعي الجديد نور -2 إلى الفضاء
إصابة جنديين صهيونيين دهساً غرب جنين
موريتانيا تحقق في فقدان 15 من مواطنيها بمالي"
مساعدات حزب الله لأهالي صيدا في شهر شباط
تونس..المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يؤدي اليمين أمام سعيّد
مسقط تستضيف مباحثات ايرانية عمانية حول الامن البحري
النجباء: إذا اصر أردوغان على عدوانه سندخل المرحلة العسكرية
الصين: إرسال أسلحة ومرتزقة إلى أوكرانيا يخلق عوامل خطر جديدة
دونيتسك الشعبية: قواتنا وصلت إلى حدود مقاطعة زاباروجيا
فتح تدعو لمحاسبة "إسرائيل" على "جرائمها" ومحاكمة قادتها في المحاكم الدولية
البيت الأبيض: لا خطط حاليا لدى بايدن لزيارة السعودية او الاتصال بـابن سلمان
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني
بوتين: جنود الخدمة الإلزامية لا ولن يشاركوا في العملية العسكرية في أوكرانيا
اتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين سورية وكومنولث دومينيكا
مفاوضات فيينا.. ورؤى ايرانية جديدة
قاليباف: لا ينبغي لأي حدث أن يبث اليأس فينا
الأكثر قراءة
السعودية تعتقل رجل دين عراقي أثناء أداء مناسك العمرة
ردود افعال يمنية بشأن قرار مجلس الأمن الظالم
المستشارية الثقافية الإيرانية في بيروت تفتتح "أيام الفجر الثقافية"
السيد نصر الله: اميركا هي المسؤولة عما يجري في اوكرانيا الآن
الطقس في سوريا.. الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً
الطيران العراقي يقتل 3 عناصر من بقايا 'داعش' في الأنبار
زيارة وفد حماس إلى بيروت.. الأهداف والرسائل
الرئيس الأسد وخاجي يبحثان مساري أستانا و جنيف
تدشين حملة إعصار اليمن بمديريات مربع مدينة حجة
سوسان يكشف عن حملات يشنها الغرب ضد روسيا كما حدث في سوريا
دولة القانون يكشف عن امر هام يتعلق بنسبة كردستان العراق من الموازنة
المحكمة الاتحادية العراقية: لعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيحلمنصب الرئاسة
عمليات بغداد تنوه بشأن تفجير مسيطر عليه غربي العاصمة
مفتي القدس يطلع منسق الأمم المتحدة على اعتداءات الاحتلال
تجمع العلماء: لا يكون على الصراط المستقيم من لم يكن في سلم أولوياته تحرير الأقصى
أبرز تطورات الحرب في أوكرانيا 2-3-2022
رعد: يطرحون مرشحًا لرئاسة الجمهورية واكب الإجتياح الإسرائيلي
دهسه مستوطن.. ارتقاء فلسطيني من مدينة دورا
مأساة اليمن المنسية في خضم التطورات الدولية.. الازمة الاوكرانية وتداعياتها على اليمنيين
البيان الختامي لمؤتمر "سيّد شهدائنا"حول سيرة السيد عباس الموسوي
الأخبار الساخنة
بالصور: حفل تأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في كركوك
بالصور.. الالاف يشاركون في مهرجان "سر الإنتصار" بالبصرة
دماؤه تُضيء طريق المجاهدين.. المقاومة الفلسطينية: اعدام الشاب ريان جريمة تستوجب الرد
ضحايا من الأطفال اليمنيين بغارات لطيران العدوان على الحديدة و تعز
إخترنا لکم
من الفائز والخاسر في الخلاف النووي؟
استمرار عمل بعض الدول للتستر على جرائم إسرائيل.. هل يعزز فشل "مجلس حقوق الإنسان"
توقيع اتفاق بين حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية والأمم المتحدة لتفريغ الناقلة "صافر"
نظرة على خمس ميزات مهمة لـ "أول مدينة للطائرات المسيرة تحت الأرض" للحرس الثوري الإيراني