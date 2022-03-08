الدفاع الروسية تعلن فتحها ممرات إنسانية من مدن أوكرانية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان، اليوم الثلاثاء أنه "سيتم فتح ممرات إنسانية من كييف وتشيرنهيف وسومي وخاركوف وماريوبول اعتبارا من اليوم في السابعة بتوقيت غرينتش".



وعلى الجانب الميداني العسكري، قالت وزارة الدفاع إن القاذفات والمقاتلات الحربية التابعة للقوات الجوية الروسية دمرت 158 منشأة عسكرية في أراضي أوكرانيا خلال اليوم الماضي.



وتم تدمير 2482 من مرافق البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا خلال العملية العسكرية، من بينها: 87 موقعا للقيادة ومركزا للاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و124 من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "Buk M-1" و "Osa"، بالإضافة إلى 79 محطة رادار.



كما دمرت القوات الروسية 866 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و 91 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و317 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، و634 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة، و81 طائرة بدون طيار.



وخلال الليلة الماضية تم تعطيل مطار "OZERNOE" التابع لسلاح الجو الأوكراني بالقرب من جيتومير، بأسلحة بعيدة المدى عالية الدقة.



وأسقطت الطائرات المقاتلة التابعة لقوات الفضاء الروسية مقاتلتين من طراز"ميغ 29" وواحدة من طراز "سو 27" من سلاح الجو الأوكراني.



وتم تعطيل فرقتين أوكرانيتين من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس 300"، و3 أنظمة إطلاق نار ذاتية الدفع من طراز "Buk M-1"، و4 مراكز قيادة، ومحطتي رادار، و9 مستودعات للذخيرة، و 11 منطقة تضم أسلحة ومعدات عسكرية.



وتواصل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية، تقدمها في مناطق بورسونينو، وكريمينيا، وبيشانوي، وفارفاروفكا، وبشنشنو، وإيفانوفكا، ونوفودروزيسك، وبيلوغوروفا.



كما فرضت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية سيطرتها على حي أوسافيكيم في ماريوبول.