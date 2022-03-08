اللواء سلامي: ایران اول بلد اسلام تطلق قمرا صناعيا الى الفضاء

وفي مراسم حفل إطلاق قمر نور "2" قال قائد حرس الثورة الاسلامية ان إيران هي الدولة الإسلامية الأولى التي تطلق قمرا صناعيا إلى الفضاء، وهذا الحدث المهم والإنجاز ليس مجرد عمل تقني ، بل تجاوز الإرادات التي أرادت حبسنا في الأرض.



وتابع قائلا : إنه إنجاز عظيم أن نضع أعيننا في السماء مرة أخرى وننظر إلى الأرض من الفضاء.



واضاف : تمكنا اليوم من هزيمة العدو واكتساب هذه التقنيات المتطورة والمعرفة الجديدة وتحويلها إلى منتج ناجح.



واعرب عن آمله أن يتم تنفيذ سلسلة عمليات الإطلاق التي تم التخطيط ضمن استراتيجية البلاد للتواجد في الفضاء، وان يتم تنفيذ جميع الاطلاقات في الوقت المناسب بنجاح مثل هذا الإطلاق .