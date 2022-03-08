رئيسي: لن نتراجع عن الخطوط الحمراء في المفاوضات

وأشار رئيسي خلال الاجتماع الفصلي لمجلس خبراء القيادة، إلى أن الحكومة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع جميع الدول وإيجاد توازن في السياسة الخارجية للبلاد.



وأشار رئيسي إلى المحادثات النووية، وأوضح استراتيجية الحكومة في هذا الصدد، وقال، في الخطوة الأولى، سعت الحكومة بجدية إلى تحييد العقوبات، وفي الخطوة الثانية تسعى إلى رفع العقوبات في مفاوضات مشرفة للغاية.



وأكد الرئيس الإيراني أن الحكومة تتابع المحادثات النووية بما يتفق تماما مع المبادئ والإطار الذي حدده قائد الثورة ولم ولن تتراجع عن أي من الخطوط الحمراء المعلنة.