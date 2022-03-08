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الثلاثاء 8 آذار 2022 ساعة 17:19
اعتقال 3 شبان من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة
وتمارس قوات الاحتلال هجمة ممنهجة ضد المقدسيين في حي الشيخ جراح بهدف تهجيرهم عن بيوتهم وإحلال المستوطنين مكانهم.
مصدر :
وكالات
رقم :
982742
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